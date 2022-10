Propagande, Netflix, Climat : I-Média Hors-Série #1 (VIDÉO)

L’équipe d’I-Média fait son grand retour sur la chaîne de TV Libertés avec un nouveau format : le Hors-Série. Jules Blaiseau et Jean-Yves Le Gallou s’éloignent de l’actualité l’évoquer avec plus de profondeur, dossiers, enquêtes, témoignages et interviews à l’appui. Pour ce premier numéro, ils ont la chance d’accueillir Édouard Chanot, ancien rédacteur en chef de Sputnik Paris, et Alban d’Arguin, auteur chevronné et spécialiste du réchauffement climatique.

Trois nouvelles sorties littéraires sont présentes sur la table :

> “La société de propagande” écrit par Jean-Yves Le Gallou presque 10 ans après la publication de “La tyrannie médiatique” ;

> “L’empire Netflix – L’emprise du divertissement”, une analyse minutieuse des rouages d’une des plus grosses fabriques au monde d’un divertissement qui n’est pas si innocent ;

> “Réchauffement climatique, enquête sur une manipulation mondiale”, le dernier livre choc d’Alban d’Arguin sur le climat.

Trois sujets connexes et encore plus connectés qu’on ne pourrait le croire.