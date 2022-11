CARLOS MARTENS BILONGO SERAIT-IL L’ EXEMPLE DE L’ISLAMO GAUCHISTE?

CARLOS MARTENS BILONGO QUI EST CE DEPUTE INSOUMIS ?



Mais quel est le visage du député insoumis Carlos Martens Bilongo qui a réussit le tour de force de conduire l’Assemblée Nationale à tuer politiquement ( mais sûrement temporairement ) le député Grégoire de Fournas ? Surpris par l’altercation de ce député frontiste, le député Nupès récemment élu, n’avait pas réagi à ce « qu’ils retournent en Afrique » se contentant de répondre « mais pas du tout ». Quelques secondes plus tard il s’engouffrait à corps perdu dans la furie lancée par une député inconnue qui se trouvait juste derrière lui et qui commença ses hurlements. LE cerveau de Carlos Martens Bilongo réagit aussitôt, imaginant le meilleur : prendre le RN pour ce qu’il n’est pas, pour un parti raciste.



Profitant de sa couleur de peau, le député Nupès s’emporta ! Le crime était accompli. Le raciste qu’était forcément Grégoire de Fournas était condamné d’avance par ses paires et même ses impairs comme les malheureux députés des Républicains plus perturbés que jamais.



Mais qui est il ce député avec ce regard perçant , moqueur et froid? C’est un jeune député de 31 ans qui a réussi à battre avec près de 62 % des voix, François Pupponi dans la 8ème circonspcrion du Val d’Oise dont il avait été député pendant 15 ans. On ne pourra que constater que cette région du Val d’Oise où Sarcelles, Villers-le-Bel ou Garges-les-Gonesse a changé de population, ce qui explique, évidemment, le trè beau score de Carlos Martens Bilongo.



Né à Paris selon le CV fourni par l’Assemblée Natianale et non à Villers-le-Bel, de parents africains originaires, l’un de la très gauchiste République Démocratique du Congo et l’autre de l’Angola, ce jeune député serait enseignant en économie au lycée Alexandre Dumas à Saint-Cloud Il est surtout un militant de la nébuleuse islamo-gauchiste Mïlï Gorus organisation islamiste turque qui a refusé de signer la charte de la laïcité, ce qui est un signe formidablement positif, n’est-ce pas, pour un homme qui allait être élu député français !



Car si ce député dans sa jeunesse avait été le coach sportif notamment de la chanteuse Malienne. Aya Nakamura et avait ouvert une agence immobilière à Arnouville, il n’a pas hésité à se rapprocher de Nabil Kosklossi, l’organisateur des manifestations antisémites de juillet 2014 à Sarcelles qui avait vu les commerces juifs, la synagogue et une véritable chasse aux juifs qui avait alors provoqué l’exode de familles juives vers d’autres cieux moins hostiles, moins racistes. Une vidéo montrant les deux hommes devant un gâteau d’anniversaire a été posté hier par François Puponi pour rappeler le parcours sinueux de celui qui lui a coùté son siège de député.



Plus grave et plus récemment, il a été photographié sur le podium d’une manifestation organisée par Mïlï Gorus aux cotés du très radical islamiste Louizi Mohamed. Il est important de souligner à se sujet, que ce député a ,ainsi, par sa présence soutenu la CIMG qui promeut un islam anti-occidental et nationaliste turc, et serait proche des Frères musulmans turcs et de Tariq Ramadan.



Et que dire de cette photo que Carlos Bilongo a posté sur son compte tweeter où on le voit poser avec cinq femmes très voilées dans un couloir de l’Assemblée Nationale et où il met, en légende : « Message reçu 5 sur 5 Mesdames ! Je porte vos voix à l’Assemblée Nationale avec force et honneur. Personne ne va marcher sur vos droits. Avec vos sourires et vos beaux pins’s de l’Assemblée Nationale, quelle classe ! »



Voilà qui est ce député qui a pris racine au sein d’une Assemblée Nationale qu’il a réussit à convaincre de tenter de déstabiliser un parti à l’extrême de ce qu’il est.



Floris de Bonneville