ON NOUS MANIPULE !



Noël approche à grands pas. Le 15 décembre, jour d’une demie-libération, c’est demain. Et pourtant, tous les jours on nous annonce à grands renforts de commentaires que si le nombre de décès diminue très sensiblement celui des contaminations reste largement au dessus des dix mille.



Et alors, aurais-je tendance à émettre comme réponse. Et alors ? Ce virus contamine à tour de bras, et Emmanuel Macron lorsqu’il nous a donné le fol espoir d’un Noël à peu près normal, le sait plus que tout autre. Il a tous les chiffres, même ceux auxquels nous n’avons pas accès. Ceux qui, par exemple, détaillent les raisons des décès en partie dus à la Covid. Il sait que plus on testera, plus les cas seront nombreux.



Inutile d’attendre les résultats des tests massifs du Havre, de Lille ou de Saint-Étienne.où le nombre de cas positifs sera sûrement impressionnant. Mais être testé positif ne signifie pas que l’on soit malade ou même contaminant. Par prudence, tous ces contaminés devront prendre des mesures d’isolement, mais ils ne seront pas malades. Ou s’ils le sont, leur médecin les traitera selon leur taux de maladie.



Nous avons appris, par exemple, que Michel Onfray avait été sérieusement malade. Une grande semaine avant de pouvoir écrire et lire à nouveau. Nous avons tous connu des cas comme lui autour de nous. Et très peu de malades qui ont terminé en réanimation. Les réanimations poursuivent d’ailleurs leur lente diminution. Selon Santé Publique France, du 23 au 29 novembre, 9 382 nouvelles hospitalisations ont été déclarées contre 13 585 la semaine d’avant, soit une baisse de 31%. En réanimation, la baisse est de 33% sur cette même période. Les dernières courbes d’évolution des cas de Covid-19 à l’hôpital confirment l’amélioration de la situation même si 26 070 Français sont encore hospitalisés



Et c’est sur ces bons chiffres de réanimation et de décès que le Gouvernement devrait pouvoir décider de nous libérer un peu de ce confinement sans fin. Pas sur les cas dont MM. Macron, Castex et Véran savent pertinemment qu’ils ne représentent aucun danger majeur.



Alors, oui, nous sommes manipulés. Par ces chiffres qui ne sont qu’une photographie de la présence éventuelle du virus dans nos corps. Par ces chiffres qui, tels qu’ils nous sont offerts, tous les soirs, nous transmettent la peur. Peur de ne pas fêter Noël avec nos parents, nos enfants. Peur d’une troisième vague. Peur de transmettre la maladie et se sentir coupable.



Peur tellement encouragée que les éminents professeurs que sont Toussaint, Raoult ou Perronne sont écartés de nos antennes car eux ne nous annoncent pas une catastrophe, psychique, sociale et économique mais l’espoir de retrouver une vie à peut près normal.



Oui, nous sommes manipulés. Tous ces masques qui ne servent qu’à entretenir la peur, alors qu’ils ne sont efficaces que dans une lieu clos, nous sont imposés pour donner raison aux éminents membres du Conseil Scientifique.. Et toute cette communication faite autour d’un vaccin dont nul ne connaît encore l’efficacité réelle ou ses conséquences, n’est ce pas, là encore, une manipulation de nos esprits ? Une manipulation de trop.





Floris de Bonneville