[Criminels 2.0] Mark Karpelès, le baron du Bitcoin

Enfant surdoué, passionné de codage et de mangas, Mark Karpelès est connu par la communauté geek sous le pseudonyme de « Magical Tux ». A l’âge de 24 ans, ce Français part s’installer au Japon et achète quelques années plus tard MT. Gox, une plateforme d’échanges de cartes, qui utilise le «bitcoin» comme monnaie de transaction. En 2014, l’empire MT. Gox s’effondre, après une affaire de piratage dans laquelle Mark Karpelès fait figure de principal suspect :