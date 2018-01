Stephen Miller : « Donald Trump est un génie politique »

Stephen Miller : « Durant la campagne, j’ai eu la chance de voyager à travers le pays avec le Président sur Trump Force One. Le Président, moi, Dan Scavino, Hope Hicks, et quelques autres, allions de meeting en meeting. Et j’ai vu un génie politique. Quelqu’un qui allait atterrir au moment d’une nouvelle de dernière minute, et en 10 minutes, il allait dicter 10 paragraphes pour aborder cette question et prononcer un discours parfait devant un public de 10 000 personnes. »

Source : CNN, 7 janvier 2017, 15h03