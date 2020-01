L’Iran lance une douzaine de missiles sur des bases américaines situées en Irak (VIDÉO)

L’AFP indique :

Plus d’une douzaine de missiles se sont abattus dans la nuit de mardi à mercredi sur deux bases utilisées par l’armée américaine en Irak, celles d’Aïn al Assad et d’Erbil, a indiqué mardi soir le Pentagone. Aucune information n’est disponible dans l’immédiat sur d’éventuels victimes ou dégâts. Ces attaques interviennent dans un contexte d’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran après l’attaque américaine à Bagdad dans laquelle le général iranien Qassem Soleimani a été tué. Les funérailles de ce dernier se terminent à peine.

Ces frappes, survenues en trois vagues, ont été menées avec «des dizaines de missiles», ont annoncé les Gardiens de la révolution iraniens, l’armée idéologique de la République islamique cités par la télévision d’Etat iranienne. Dans un communiqué publié dans la nuit, les Gardiens «confirment avoir tiré des roquettes contre une base aérienne américaine en Irak pour venger la mort du général Soleimani», et conseillent aux États-Unis de retirer leurs troupes de la région afin d’éviter le meurtre de soldats supplémentaires. «Toute agression américaine contre Téhéran donnera lieu à une réponse dévastatrice et les alliés des États-Unis dans la région seront eux aussi attaqués s’ils contribuent à des attaques contre l’Iran», préviennent-ils.

Les Gardiens de la révolution ont également promis de s’en prendre à Israël et aux alliés des Etats-Unis. «Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes américaines (déployées dans la) région afin d’éviter de nouvelles pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit davantage menacée par la haine toujours croissante du régime» américain, ajoutent-ils dans un communiqué.

Le président américain Donald Trump a été informé des frappes visant des installations américaines en Irak et suit la situation «de près», a annoncé mardi soir la Maison Blanche. «Nous sommes au courant des informations concernant des attaques contre des installations américaines en Irak. Le président a été informé, suit la situation de près et consulte son équipe de sécurité nationale», a indiqué Stephanie Grisham, porte-parole de l’exécutif américain.

Les États-Unis procèdent à un premier examen pour déterminer le bilan de ces frappes, a ajouté le Pentagone. «Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain, nos partenaires et alliés dans la région».