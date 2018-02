Selon une étude de l’institut COE-Rexecode, la part des produits français dans les exportations de la zone euro est tombée cette année à son plus bas historique. Comment expliquer ce recul du “made in France” ? Le point de vue de Benjamin Masse-Stamberger, journaliste et auteur du blog Basculements. Ecorama du 29 janvier présenté par David Jacquot sur boursorama.com :