Respect des aînés, Préfet Érignac, Dupont-Aignan : Bruno Gollnisch commente l’actualité

Au sommaire :

– Le personnel des EHPAD en grève : « Le degré d’une civilisation se mesure à la manière dont elle prend soin de ses aînés »

– 6 février, date anniversaire des 20 ans de l’assassinat du Préfet Érignac en Corse : où en est l’île ?

– L’Alsace revendique un statut propre : vers un nouveau front séparatiste ?

– 2/3 des maternités ont fermé en France en quarante ans : effet ou conséquence de la dénatalité ?

– Nicolas Dupont-Aignan et le « grand remplacement » : nouveau procès d’opinion ?

– Fusillade à Macerata en Italie : quelle(s) cause(s), quels effets ?

– Procès Abdeslam en Belgique : un silence coupable ?

– La vice-présidence du Parlement européen bientôt retirée au député polonais Szarnecki pour une insulte ?

– Un adieu à Édouard Ferrand, homme de combat et de convivialité.