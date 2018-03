Vinexpo à New York : Les vins français à la conquête des Etats-Unis

Né à Bordeaux il y a 37 ans, le salon Vinexpo s’est tenu pour la première fois ces lundi et mardi à New York. Cet évènement dédié aux vins et aux spiritueux aide, entre autres, les viticulteurs français à conquérir le marché américain et maintenir l’image de marque des vins français. Les États-Unis consomment plus de vin qu’ils n’en produisent, ce qui en fait le premier marché mondial en terme d’importation. Une opportunité que la filière viticole française compte bien saisir :