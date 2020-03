"On s'interroge sur votre état mental".

Non, il s'est "juste" converti à l'islam rigoriste et a agressé ses voisins avec son arme de prédilection : le couteau.

Cette fois, lui n'a pas bénéficié de l'excuse du fou, mais on n'a pas fini de l'entendre.https://t.co/06vjGn1EB2

— Val #NiFachoNibigot (@Valouci) March 8, 2020