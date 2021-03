Florian Philippot : « Il faut que les Français retrouvent intégralement toutes leurs libertés » (VIDÉO)

Au JT de RT France, le président des Patriotes, Florian Philippot, plaide pour la fin des restrictions sanitaires et un retour à une vie normale. Selon lui, le peuple français doit retrouver ses libertés à l’instar d’autres pays. Il alerte sur des mesures liberticides, comme le passeport vaccinal, qui pourraient être mises en œuvre lors d’un retour à « une vie plus normale » mi-avril. Il appelle aussi notamment à « desserrer l’étau incompréhensible sur les traitements » du Covid et à augmenter le nombre de lits à l’hôpital pour faire face à la situation sanitaire :