MON DEPRIMANT WEEK END A LA ROCHELLE

Un week end déprimant à La Rochelle



Je viens de passer trois jours dans cette superbe ville qui ferait bien d’appliquer son slogan de » La Rochelle, belle et rebelle ». Je cite La Rochelle, mais bien évidemment depuis que Jean Castex s’est vu confier notre destinée, voire notre destin par le locataire de l’Élysée, j’aurais pu ressentir les mêmes impressions partout en France. Sans parler de ce que vous avez vu aux journaux télévisés : des dizaines de policiers nettoyant, ratissant de leurs occupants les berges de la Seine. Ce qui a fait dire à un internaute cette pensée très sévère : et maintenant on peut deviner combien les Allemands ont accepté avec fatalité la dictature d’Hitler. Loin de moi l’idée de comparer Castex à Adolf, mais tout de même, nous subissons avec résignation et beaucoup trop de soumission la politique dite sanitaire qui nous est imposée.



Les musées de La Rochelle où ne sont jamais pressés des centaines de visiteurs sont fermés. Les cinémas aussi, bien sûr. Mais ce qui est le plus déprimant c’est de voir, par exemple sur le port de ce magnifique port, la totalité des nombreux restaurants à l’abandon. « désolé, nous sommes fermés sur ordre gouvernemental. Nous espérons vous revoir un jour ! ». Déprimant.



Résultat ? Autour du marché, les Rochelais s’agglutinent un verre à la main et la cigarette sans masque bien sûr devant les rares estaminets pouvant leur servir à boire depuis l’intérieur. Autour du port, c ‘est à l’heure du déjeuner, le pique-nique sur les bancs ou assis au rebord du quai devant des bistrots aux portes closes. Ce sont tous ces passants le visage caché derrière ce masque insuportable dont il est rappelé par affiches qu’il est obligatoire sous peine d’amende alors que l’air du large est bel et bien là, et que souvent ces passants sont seuls et par trop disciplinés à quelques exceptions près. La Rochelle rebelle ? Rebelle elle le fut pourtant,en résistant au Cardinal de Richelieu en 1628 :des 28.000 que comptait la ville, il ne furent que 5400 survivants



Et pourquoi accepter ce triste paysage d’une ville à moitié morte en 2021. Il faut le dire et le répéter, à cause de la peur entretenue alors que ce virus n’atteint qu’une infime partie des cas déclarés chaque jour comme une sordide litanie. Oui, des gouvernements hors sol ont privé le monde de vivre pour des pourcentages infimes de malades, et de décès. Les chiffres parlent d’eux mêmes. En un an, il y a eu sur la planète Terre 1,6 millions de décès supposés Covid, ce qui reste largement à prouver.pour 78 millions de morts toutes causes confondues. Soit moins de 2% de décès, soit encore 2 morts Covid pour 10.000 décès ! Un internaute pose la question en prenant l’exemple d’un village de 5.000 habitants à qui auraient été enlevés toutes les libertés et dont l’économie aurait été détruite pour une seule personne décédée du Covid en un an !.



France-Soir relève aussi que le décompte mortifère de la DGS et de Santé Publique France ne colle pas du tout avec les chiffres de l’INSEE. Une étude remarquable, très instructive et détaillée réalisée que je vous encourage, à aller lire sur le site de ce quotidien devenu très incorrect : le surdiagnostic de décès Covid19 en France en 2020 est très supérieur aux 20.000 estimés par simple soustraction entre les décomptes INSEE et DGS/SPF. Nous aurions eu 74.000 décès attribués au Covid19 pour 54.000 décès de surmortalité toutes causes confondues.



Alors, cette comédie qui coûte si cher à chacun, et bien entendu ayant une pensée particulière pour tous ceux à qui ce virus a coûté la vie, quand allons nous en voir la fin ? Il suffirait d’un peu de courage politique pour redonner le sourire à la France, si belle et si peu rebelle.





Floris de Bonneville