“Notre-Dame de Paris est un lieu pour la gloire de Dieu, pas un musée” (Mgr Patrick Chauvet)

Le recteur de Notre-Dame de Paris est l’invité exclusif de TVLibertés. Il fait un point précis sur les travaux de restauration de la cathédrale et annonce toute une série d’initiatives à l’orée de la Semaine Sainte. Le 15 avril 2019, jour de l’incendie de Notre-Dame, Mgr Chauvet s’est écrié, comme bon nombre de catholiques : “Pourquoi Seigneur ?”. Et la seule réponse ce jour-là fut le silence de Dieu. De cet instant, le recteur de la cathédrale a rédigé un très bel ouvrage intitulé : “Silence de Dieu, silence des hommes”. Au fil des pages, il trace le chemin pour que le silence devienne la parole. “Si nous voulons entendre Dieu, il faut lire la parole de Dieu, retrouver la route du désir intérieur et prier”. Mgr Chauvet prévient aussi que le chemin doit permettre à Dieu de retrouver toute sa place dans cette société qui l’a évacué !

Source : TV Libertés