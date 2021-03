“Plus de six millions d’Algériens” vivent en France selon le président algérien…

La France accueille la communauté algérienne la plus nombreuse à l’étranger. Le président Abdemadjid Tebboune a évoqué en juillet 2020 le chiffre de « plus de six millions d’Algériens » vivant en France.

Source : Le Parisien via FDesouche