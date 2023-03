Emmanuel Todd, anthropologue et historien reconnu, est revenu dans “Points de Vue” sur LeFigaro.fr sur son analyse de la situation en Ukraine. Pour lui, « cette guerre n’a jamais été une guerre entre l’Ukraine et la Russie»: «Pour la Russie, l’Ukraine est un problème mineur. C’est un défi à l’OTAN et aux États-Unis. »

Source : Le Figaro