Califat de Bischwiller en Alsace : l’appel du muezzin résonne dans toute la ville depuis le minaret (VIDÉO CHOQUANTE)

De plus en plus de mosquées profitent de la pandémie pour faire retentir l'adhan, l'appel à la prière.

Non, ce n'est pas une fakenews.

Non, ce n'est pas un geste de solidarité et de soutien.

Oui, c'est une démonstration de force.

Oui, c'est une provocation.

Petit thread⬇️ https://t.co/h9zSmN7jtx

— Aurélien Marq (@AurelienMarq) April 7, 2020