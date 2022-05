I-Média 394 – Twitter : Musk VS Soros

I-Média 394 – Twitter : Musk VS Soros

Elon Musk se heurte aux intérêts internationaux du financier George Soros et se met à dos l’Union Européenne et les journalistes, dans le cadre du rachat de la plateforme Twitter. Découvrez les dessous d’un combat qui s’annonce épique entre les censeurs sorosiens et le Spartacus de la liberté :

Source : TV Libertés