Rencontre avec Laure Lavalette, l’étoile montante de l’assemblée (VIDÉO)

Cette semaine, Boulevard Voltaire reçoit dans votre salon Laure Lavalette, député RN de la 2e circonscription du Var et porte-parole du groupe RN à l’Assemblée. Elle fait le bilan d’un an d’opposition à la politique d’Emmanuel Macron. Elle raconte à bâtons rompus son expérience nouvelle de parlementaire, en dénonçant l’hypocrisie de LFI et de la majorité, et revient sur l’affaire de Nanterre et critique la réaction d’Emmanuel Macron.

Au-delà de l’actualité immédiate, elle trace les perspectives de l’alternance.