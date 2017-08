La Tour Eiffel aux couleurs du PSG pour célébrer l’arrivée de Neymar dans le club de la capitale. Des Parisiens et élus regrettent que le monument soit illuminé “pour tout et n’importe quoi” ou prenne des allures de “panneau publicitaire”. La mairie, elle, assume. Et précise que la facture a été réglée par le PSG lui-même :