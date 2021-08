LES EOLIENNES, LE NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE, MAIS CONTROLABLE CELUI-LA

Cette semaine, je vous recommande la lecture de Valeurs Actuelles qui annonce que la guerre est déclarée aux éoliennes. Un dossier effrayant dont on a peine à croire à la vérité des faits dramatiques qui y sont évoqués.



On se demande comment nos dirigeants qui connaissent le peu d”avantages et le maximum d’inconvénients de ces immondes parcs éoliens, peuvent se regarder, chaque matin dans leur glace en toute connaissance de cause.



Il y va de la santé de nos concitoyens et de celle de nos animaux. Comment Emmanuel Macron et son premier ministre peuvent-ils oublier les véritables dangers de ces éoliennes.Danger maîtrisable alors que celui représenté par le virus ne l’est pas. ? Car il s’agit bien d’enrayer ce nouveau scandale sanitaire.



Au début de ce papier j’ai utilisé l’adjectif effrayant. Je ne peux en trouver un autre pour décrire la catastrophe que vivent au quotidien tous ceux, de plus en plus nombreux, qui vivent aux pieds de ces moulins à vent des temps modernes. Si l’on en croit les journalistes de cet hebdomadaire (auquel tous les lecteurs de BV devraient être abonnés), et il n’y a aucune raison de ne pas croire à la fiabilité de leur enquête, il y aurait 8000 mâts implantés en France, avec une prévision de 22000 avant 2030 et encore plus au delà ! Mais hélas, pas de manifestation massive des Français. Mickaël Fonton cite Patrice Cahart auteur de « La Peste éolienne » : «ils pensent que c ‘est bon pour le climat ». Monumentale erreur bien entendu car se débarrasser de ces monstres d’acier et de plastique tous les 20 ans est tout sauf écologique. Julien Aubert va plus loin : « ces éoliennes sont inutiles et dangereuses ».



Demandez aux habitants de Nozay ou de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique. Patricia de Sagazan a rencontré pour VA Céline Bouvet, éleveuse à Saffré. Ses vaches meurent d’une façon inexpliquée non loin du parc éolien des Quatre-Seigneurs. Elle détaille le comportement étrange de ses vaches, et même « les kystes qui déforment leurs articulations ».Le cheptel de Didier Potiron subit les mêmes maux : en huit ans, 420 vaches sont mortes sans autre raison que d’avoir pâturé non loin de ces maudites huit éoliennes. Comme beaucoup d’autres paysans, il avait accepté l’édification de ces éoliennes « parce que j’avais l’impression de sauver la planète en touchant de l’argent! »



Mais ce n’est pas tout. Car ces monstres qui peuvent atteindre 200 mètres de haut, et qui une fois posées en mer seront aussi hautes que la Tour Eiffel, font des dégâts aux humains. J’ai moi-même un neveu qui souffre terriblement de maux de tête et d’acouphènes à l’ombre d’éoliennes installées près de Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire. Et que penser de ces cancers pédiatriques qui, à Sainte-Pazanne, ont fait 24 jeunes victimes dont 4 scolarisées dans l’école dont la cour de récréation est traversée par des câbles à haute tension venant des éoliennes. Ces cancers sont dus à une concentration de terres rares dont la contamination augmente lorsqu’on est soumis, en continue, à des champs magnétiques. Ce sont ces mêmes câbles qui traversent les pâturages et qui atteignent les animaux et qui, avec les phénomènes de courants vagabonds, ravagent les troupeaux.



« C’est une bombe sanitaire aussi explosive que celle de l’amiante ou du sang contaminé » affirme à VA, Eddie Puyjalon, président du Mouvement de la ruralité qui a déposé plainte contre Jean Castex pour « administration de substances nuisibles »



Alors Emmanuel Macron, toujours pas convaincu de la nocivité et de l’inutilité de cette politique « tout éolien » au détriment du non-polluant nucléaire ?





Floris de Bonneville