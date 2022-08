À 25 ans, il achète le château de Tiregand (Dordogne)

En mars 2022, Louis Guyot, 25 ans, décide d’acheter le château de Tiregand, situé en Dordogne (à quelques kilomètres de Bergerac).

Dans cette vidéo exclusive, Louis vous propose une visite de son château, avant sa première ouverture au public.

Il raconte l’histoire du château et de ses propriétaires, vous présente les différentes pièces, évoque les travaux de restauration en cours (et à venir) et explique le format de visite innovant qu’il prépare.

À noter: Le château vient d’ouvrir ses portes au public (04 juillet 2022) pour la première fois de son histoire.

Plus d’informations sur le château de Tiregand: https://www.chateaudetiregand.com/