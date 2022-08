Diversité et séparatisme : « Les civilisations n’aiment pas la colocation ! » (Driss Ghali)

Driss Ghali est auteur, essayiste, et se définit avec amusement comme un cosmopolite. Né au Maroc, il vit alternativement en France et au Brésil et porte un regard sans candeur ni complaisance sur les sociétés multiculturelles. Dans son ouvrage « De la diversité au séparatisme : le choc des civilisations ici et maintenant », (disponible ici : https://www.drissghali.com/ebook/ ), il livre une analyse implacable et objective des conséquences de l’immigration sur la France, entre crise identitaire des uns et des autres et explosions des incompréhensions et des violences. Non content d’analyser un phénomène social capital sans haine ni obsession, il propose aussi des marches à suivre pour éviter la guerre civile s’il est encore temps d’y échapper.

Un entretien qui surprend par sa franchise et son courage d’aller à contre-courant de l’idéologie ambiante :

Source : TV Libertés