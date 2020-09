Les 6 et 7 septembre 1955, des émeutiers islamo-fascistes attaquent et détruisent les églises, les commerces et les habitations des Grecs d’Istanbul. 73 églises sont détruites.Des prêtres sont torturés, circoncis de force et tués.

