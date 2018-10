L’avortement peut-il être interdit dans l’Utah ?

Selon un sondage réalisé par UtahPolicy.com pour Dan Jones & Associates paru mercredi dernier, 44% des électeurs de cet État plutôt conservateur, de loin le plus homogène religieusement avec 55% de mormons, ne souhaitent pas de changement de jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis concernant l’avortement (elle a contraint les derniers États qui ne l’avait pas légalisé en 1973 à le faire), 37% y sont favorables (un changement permettrait l’organisation de référendums, notamment dans les États de la Bible Belt et du Centre) et 19% indécis.

*L’échantillon représentatif est composé de 809 votants de l’Utah interrogés du 22 au 31 août, la marge d’erreur est +/-3,4%.