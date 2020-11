CE MASQUE QUI NE SERT QU’A NOUS POURRIR LA VIE

QUAND ON VOUS DIT QUE LE MASQUE NE SERT QU A FAIRE DE LA FIGURATION





Bizarre ? Comme c’est bizarre ! Ce masque qui faisait défaut au début de la pandémie et dont on ne sait plus quoi en faire tellement on croule sous les boîtes qui nous arrivent de Chine par cargos aériens, ce masque derrière lequel l’ensemble des Français mis à part quelques bandes de banlieues ont accepté de se dissimuler une grosse moitié du visage, ce masque est-il le meilleur moyen de lutter contre ce virus qui persiste et signe à nous gâcher la vie ?



Il semblerait que ses effets ne se font pas vraiment sentir. C’est un peu comme le couvre-feu dont on ne pouvait pas ignorer qu’il ne servirait à rien d’autre que perturber notre vie quotidienne. Après des mois et des mois à nous masquer, le virus est plus violent que jamais. Enfin, c ‘est que les autorités médicales veulent bien nous laisser croire.



Des contaminations en masse depuis quelques semaines, depuis que les tests sont devenus monnaie presque courante. Contaminés que M. Véran considère comme étant des malades, ce qu’ils ne sont pas à 95%. Des morts de plus en plus nombreuses, notamment dans les EPHAD, ces maisons en principe médicalisées dans lesquelles les enfants isolent leurs vieux parents plutôt que d’essayer de les préparer à mourir gentiment, entouré de l’affection de leurs progénitures. Mais ceci est un autre problème sociétal.



Ce masque dit aussi « couvre-visage » que l’on oblige à porter toute la journée aux enfants dès 6 ans alors que pendant six mois on nous a rabâché que la Covid-19 n’atteignait pas les plus jeunes.



Mais alors, à quoi sert ce masque qui nous coûte 135 euros si nous avons le malheur de l’avoir oublié ou refusé de le mettre ? On nous dit que le masque chirurgical stoppe 95% des particules de 3 microns et plus, mais il ne protège pas des très petites particules en suspension dans l’air. Et qu’au bout de 4 heures, il devient plus néfaste qu’utile.



Le résultat est là : son port n’a pas du tout arrêté la vitalité du virus dont on constate que les gestes barrières ne sont pas aussi efficaces qu’on le souhaiterait. Quid des masques fabriqués à la maison ? L’OMS déclare que s’ils ne comportent pas au moins trois couches de tissu, ils ne filtreront pas les gouttelettes potentiellement contaminées par la Covid-19.



Par contre son effet psychologique est évident : il entretient la peur de l’autre. Sans oublier les désagréments physiques qu’il entraîne sur les personnes obligées de le mettre toute la journée au travail. Boutons, poils, respiration désagréable etc..



Mais, braves gens, continuez à vous en couvrir le visage. Vous protégez les autres de vos miasmes, notamment dans les transports en commun, archi bondés. Même si ce satané virus persiste à vouloir faire son travail. Et n’oubliez pas que vous lavez les mains toutes les heures est médicalement plus efficace d’après le professeur Raoult.



Et attendons stoïquement la troisième vague, enfermés que nous sommes dans nos appartements dont M. Castex nous supplie de vivre les fenêtres ouvertes…



Floris de Bonneville