Les Mamelouks à l’épreuve des carrés français (La Petite Histoire)

Le 21 juillet 1798, après une rude traversées du désert, les troupes françaises du général Bonaparte rencontrent l’armée des Mamelouks, réputés comme étant les meilleurs cavaliers du monde : c’est la célèbre bataille des Pyramides. Pourtant épuisés et en infériorité numérique, les Français vont alors montrer une discipline parfaite, et les charges puissantes des Mamelouks viendront se briser les unes après les autres sur leurs carrés d’infanterie, véritables citadelles imprenables. Cette victoire, largement exploitée par la propagande, contribuera au prestige et à la légende du futur empereur. Retour sur ce cas d’école marquant le début de la conquête de l’Égypte :

Source : TV Libertés