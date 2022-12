Pierre Brochand: "On nous raconte simultanément que l'immigration n'existe pas, qu'elle existe et que c'est une bénédiction, qu'elle a toujours existé et que c'est une fatalité, que l'accueillir est un devoir moral, mais qu'elle va payer nos retraites" https://t.co/ObKx3jhWbv

— Eugénie Bastié (@EugenieBastie) December 6, 2022