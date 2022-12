Vers un crash éco ? – Bistro Libertés avec Olivier Delamarche (ENTRETIEN)

Eric Morillot reçoit le grand analyste économique Olivier Delamarche. Il a été évincé de BFM car ses prises de positions sans concession dérangent.

Ce soir dans “Bistro Libertés”, Eric Morillot et les sociétaires de l’émission (Myriam Palomba, Greg Tabibian, Nicolas Vidal et Mike Borowski) débattent des sujets suivants :

1) Quelle reconfiguration de l’économie mondiale ? Dédollarisation, ralentissement chinois, effondrement européen, désillusions africaines… quelle sera l’évolution des rapports de force économiques dans les années à venir ?

2) L’Affaire FTX : Quels enseignements économiques et politiques en tirer ? Faut-il réguler les crypto-monnaies ? Un système monétaire international décentralisé est-il possible et même souhaitable ?

Source : TV Libertés