États-Unis : L’analyse de Damien Rieu sur les événements du Capitole

2️⃣ On ne peut incarner l’ordre tout en jouant la déstabilisation.

1️⃣ Irresponsable, inutile, contre-productif, dangereux de pousser ses supporters à marcher sur le Capitole… et pour les lâcher derrière en +! Incompréhensible.

3️⃣ Soit TOUTE la Justice est pourrie (j’ai du mal à y croire), soit il n’y a pas (pas assez?) de fraudes massives, soit il n’a pas été assez bon pour surveiller et collecter/diffuser les preuves alors qu’il avait 4 ans, du pouvoir, de l’argent pour s’y préparer.

4️⃣ Les occupants n’étaient pas des antifas. Ces infos sont des fakes.

5️⃣ 90% des policiers sont pro-Trump. Certains ont ouverts des portes oui. Mais beaucoup de vidéos montrent qu’ils ont résisté et même tiré. Pas de complot à voir ici non plus.

— Damien Joe Rieu (@DamienRieu) January 8, 2021