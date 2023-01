Des milliers de Bolsonaristes prennent d’assaut les institutions brésiliennes occupées par les rouges, après une élection volée par les médias et truquée par la gauche (VIDÉO)

Lu dans Le Figaro :

“Peu avant l’investiture de son rival le 1er janvier, Bolsonaro a quitté le Brésil pour la Floride, aux États-Unis, où il se trouve actuellement. Dimanche soir, il s’est exprimé tardivement sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, l’ancien chef d’État brésilien s’est dégagé de toutes responsabilités. Selon lui, les «manifestations pacifiques» font partie de la démocratie. «Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu’elles se sont produites aujourd’hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, échappent à la règle», a-t-il écrit depuis la ville d’Orlando.

(…) Vers 18H, heure locale, soit plus de trois heures après le début des incidents, les forces de l’ordre avaient repris le contrôle du Planalto, le palais présidentiel, et de la Cour suprême, et un peu plus tard du Congrès. La situation semblait maîtrisée dans la soirée, même si un grand nombre de ces manifestants refusant de reconnaître l’élection de Lula demeuraient dans les alentours des lieux de pouvoir de la capitale brésilienne.”