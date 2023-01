La boulangère de Sarlat (Dordogne) dément les propos tenus par la ministre mythomane Olivia Grégoire à son égard : « Tout est faux ! Elle ne m’a jamais eu au téléphone, ni son cabinet” (VIDÉO)

La boulangère de Sarlat (24) dément les propos tenus par la ministre Olivia Grégoire à son égard : « Tout est faux ! Elle ne m’a jamais eu au téléphone, ni son cabinet (…) Nous n’avons jamais étudié mes factures, je ne leur ai rien transmis. »

Sur BFMTV, la ministre aux PME et à l’artisanat a expliqué avoir appelé Isabelle Nimal et regardé « ligne par ligne » ses dépenses d’énergie pour en faire baisser le montant. « Tout est faux », réagit la boulangère

« De 22 000 euros, elle [sa facture] passe à 90 000 euros, a assuré la ministre. Je l’ai appelée, on l’a appelée. On a regardé ligne par ligne avec mon cabinet : on passe de 90 000 euros à 37 000 euros. »

Vendredi 6 janvier, l’émission « Le live Toussaint », sur BFMTV, avait pour invitée Olivia Grégoire, ministre déléguée aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce et à l’Artisanat. Face à elle, le chef Philippe Etchebest et Maxime Lefebvre, gérant de boulangeries à Amiens, défendaient leurs professions frappées par l’explosion des prix de l’énergie.

(…)

En entendant cela, Isabelle Nimal a bondi : « Tout est faux ! Elle ne m’a jamais eu au téléphone, ni son cabinet. J’ai juste eu un de ses conseillers, Pierre de Romanet, pour lui dire que les aides de l’État sont loin d’être suffisantes. Nous n’avons jamais étudié mes factures, je ne leur ai rien transmis. »

