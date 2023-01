Quand l’État détruit la vie locale : le cri d’alarme d’un jeune maire, Antoine Valentin (VIDÉO)

Antoine Valentin est maire d’une commune de Haute-Savoie, Saint-Jeoire, 3400 habitants. Vous connaissez sans doute ce village puisque VA+ s’y est rendu l’hiver dernier lors de la fermeture de la dernière usine de ce bourg, symbole de la désindustrialisation. Antoine Valentin vient nous raconter cette fois-ci toutes les difficultés que l’Etat fait peser sur les communes. Y compris les plus petites par sa mauvaise gestion, par son irresponsabilité, son centralisme envahissant, sa politique migratoire et internationale, sa gabegie, mais aussi par l’inconséquence et le carriérisme de ses préfets partisans du “pas de vague” :

Source : VA+