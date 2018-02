Un député LaREM en guerre contre l’abaissement de la vitesse à 80 km/h

Un groupe de sénateurs a demandé ce jeudi à Édouard Philippe de “suspendre la mise en place” de l’abaissement à 80 km/h de la limitation de vitesse sur certaines routes. La mesure devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Patrice Perrot, député LaREM, fait partie des opposants à cette loi. Il souhaite présenter prochainement un dispositif alternatif au Premier ministre: un projet d’expérimentation sur les comportements au volant. “Ça fait des décennies qu’on agit sur le code de la route et j’ai réellement le sentiment que l’on agit pas suffisamment sur les comportements et sur l’éducation. Je crains même que le fait d’abaisser la vitesse légale rend ces comportements encore plus agressifs”, redoute-t-il au micro et BFMTV et RMC :