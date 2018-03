Kim Jong Un abandonne ses tests grâce aux pressions de Trump et le rencontrera

Un officiel Sud-Coréen annonce que la Corée du Nord s’est engagée à arrêter ses tests nucléaires «grâce à la politique de pression maximale du Président Trump». Kim Jong Un a proposé à Donald Trump de le rencontrer en mai et il a accepté.

Chung Eui-Yong, responsable de la Sécurité Nationale de Corée du Sud : « Aujourd’hui, j’ai eu le privilège de briefer le Président Trump sur ma récente visite à Pyongyang en Corée du Nord. Je voudrais remercier le Président Trump, le Vice-Président, et sa merveilleuse équipe de sécurité nationale, dont mon ami le général McMaster. J’ai expliqué au Président Trump que son leadership et sa politique de pression maximale avec la solidarité internationale ont amené à ce rapprochement. J’ai exprimé la gratitude personnelle du Président Moon Jae-in pour le leadership du Président Trump. J’ai dit au président Trump que lors de notre meeting, le leader Nord-Coréen Kim Jong Un s’était engagé dans la dénucléarisation. Kim a promis que la Corée du Nord ne ferait plus de test nucléaire ou de missile. Il comprend que les manœuvres militaires de routine entre la République de Corée et les Etats-Unis doivent continuer et il a exprimé son impatience de rencontrer le Président Trump aussi vite que possible. Le Président Trump a apprécié le briefing et a dit qu’il rencontrerait Kim Jong Un en mai pour parvenir à une dénucléarisation majeure. La République de Corée, avec les Etats-Unis, le Japon, et nos nombreux partenaires à travers le monde, restons pleinement et résolument engagés dans la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Avec le Président Trump, nous sommes optimistes dans la poursuite du processus diplomatique pour tester les possibilités d’une résolution de paix. La République de Corée, les Etats-Unis, et nos partenaires insistons ensemble sur le fait que nous ne reproduirons pas les erreurs du passé et que la pression continuera jusqu’à ce que la Corée du Nord joigne les paroles aux actes concrets. Merci. »

Source : BBC, vendredi 9 mars 2018, 1h13