La rencontre Donald Trump / Kim Jong Un marquera l’Histoire

Sonia Dridi : « Il y a quelques jour, Trump disait que les premiers signes d’ouverture de la Corée du Nord étaient grâce à lui, il ne cachait pas sa satisfaction, et les experts à Washington, même les plus sceptiques à l’égard du Président américain, reconnaissent ses mérites sur ce dossier. beaucoup disent que c’est complètement inattendu mais que sa stratégie semble avoir fonctionné. Et on parle déjà ici d’une rencontre qui marquera l’Histoire. »

Source : France 24, vendredi 9 mars 2018, 5h05