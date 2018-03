Pourquoi le shadow banking fait peur…

Le « shadow banking » continue à prendre de l’ampleur. Selon un rapport du Conseil de stabilité financière, ce système bancaire parallèle, qui avait contribué à la crise financière de 2008, pèserait plus de 45 000 milliards de dollars. Une hausse de 7,6 % depuis un an ! Faut-il s’en inquiéter ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l’OFCE :

Source : Ecorama du 6 mars présenté par David Jacquot sur boursorama.com