Au fait, qu’est-ce qu’une femme ? Jordan Florentin agressé par des féminazies (VIDÉO)

🔴 Nos journalistes Jordan Florentin et Inès Chopard viennent de se faire agresser par des militants antifas d’ultra-gauche lors de la manifestation féministe place de la République : micro arraché et cassé en deux, sac fouillé. Nous disposons des images de l’incident. ⤵️ pic.twitter.com/Sw8h7RDEp6 — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) March 8, 2023

“Aujourd’hui, en cette journée internationale des droits des femmes, notre équipe s’est rendue place de la République, à Paris, à la rencontre des néo-féministes et militantes de la cause afin de connaitre leurs préoccupations mais surtout pour leur demander, selon elle, ce qu’est une femme. Un terme aujourd’hui qui fait débat.

Est-ce une “personne qui menstrue” ? Est-ce un rôle social ? Est-ce être trop binaire de se genrer “femme” ? Vous aussi, vous vous perdez dans toutes ces notions ?

Une question posée avec bienveillance mais qui n’a pas plu à l’ultra-gauche et aux antifas présents. À tel point que notre journaliste Jordan Florentin s’est vu arracher son micro, qui a ensuite été cassé en deux, et fouillé son sac à dos par un militant. Heureusement, notre équipe a pu conserver les images. BV remercie tous ses spectateurs et lecteurs qui ont déjà apporté leur soutien et déposera plainte contre ces deux militants, fruits d’un terrorisme intellectuel imposé par une gauche qui refuse que nous fassions tout simplement… notre métier.”

Source : Boulevard Voltaire