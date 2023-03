Viré pour une blague faite à un élève musulman ? Rencontre avec Frédéric Mortier (VIDÉO)

Imaginez que vous êtes en cours et que votre professeur vous fasse une blague, certes un peu osée, sur votre appartenance religieuse. Imaginez ensuite que vous décidiez de défier son autorité jusqu’à le bousculer et sortir de la classe. Imaginez maintenant que vous portiez plainte et qu’il soit placé en garde à vue, suspendu de ses fonctions, lâché par sa propre hiérarchie et bientôt lynché dans la presse régionale comme nationale en attendant un procès qui aura lieu des année plus tard. Et bien oui, en France c’est possible. C’est l’histoire de Frédéric Mortier, professeur d’éco-droit dans un lycée catholique d’Angers et maire d’une commune rurale de 7 000 habitants :

Source : VA+