Notre-Dame-des-Landes : qui sont les zadistes expulsés en priorité par les forces de l’ordre ?

Les zadistes ont assuré qu’ils mèneront une résistance physique et déterminée lors de l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Certains d’entre eux vont avoir le droit de rester sur place, quand d’autres devront être expulsés. Les forces de l’ordre délogeront en priorité les zadistes les plus radicaux. Ceux-là même qui depuis plusieurs jours, bloquent à nouveau l’accès à la route des chicanes, l’artère emblématique de la zone occupée. Autre priorité des forces de l’ordre ? Évacuer les zadistes qui n’ont pas régularisé leur situation. Toutes les personnes présentes dans la zone devaient en effet se déclarer auprès des autorités et faire part de projets, agricoles par exemple. En revanche, 250 occupants ne l’ont pas fait. Selon les autorités, 95 squats “construits ou occupés en dehors des règles” sont recensés sur la ZAD :