Quand Pepita met en sueur “Quotidien” (DÉCRYPTAGE)

L’émission Canap 95 sur TMC, a exhumé mardi 30 mars, des extraits du célèbre jeu télévisé “Pyramide”. Dans cette émission, les réflexions graveleuses faites à Pepita sont considérées sexistes et racistes.

Mais la réaction de Pépita quelques jours après va prendre de court les habituels indignés : Pépita refuse de verser dans la victimisation et défend ses anciens collègues. Analyse d’un cas d’école d’une polémique où le politiquement correct se déchaîne et fait glisser encore plus à gauche la fenêtre d’Overton :