Petite devinette

Je suis un pays composé de descendants d’indo-européens, second plus vieil Etat du monde avec la Chine. Ma civilisation est plurimillénaire et a brillé sous les dynasties achéménide, sassanide et safavide. Mon grand empereur Cyrus a libéré les Juifs de la captivité et est chanté dans l’Ancien Testament. J’ai laissé au monde les poètes Omar Khayyam, Ferdousi et Hafez. J’ai été l’alma mater de l’Asie Centrale, du Proche-Orient et de l’Inde. Mon grand souverain, le brutal mais tolérant Shah Abbas II a fait d’Ispahan le miroir du Monde. Aujourd’hui gouvernée par des Mollahs, je lutte quand même contre Daech mais suis victime d’excités incultes de Washington, je suis ! je suis !

(merci à JP)