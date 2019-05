Suisse : Annulation des spectacles de BHL faute de public…

Lu sur LeMatin.ch :

Bernard-Henri Lévy devait se produire mardi soir à Genève, au Théâtre du Léman. Il n’y était pas. Le philosophe français devait également proposer son spectacle Looking for Europe mercredi prochain à la salle Métropole de Lausanne. Il n’y sera pas non plus. Les deux dates ont été annulées.

Motif ? « Des raisons indépendantes de notre volonté », indique officiellement l’organisateur, Live Music Production (LMP). « Disons que le spectacle n’a pas rencontré la même ferveur que dans d’autres pays européens », nous explique Michael Drieberg, patron de Live Music Production. Combien de billets avaient été vendus ? Michael Drieberg n’entend pas entrer dans les détails. Mais ajoute : « Ça n’a pas pris. On n’allait pas l’envoyer au casse-pipe ». En clair, pas question que BHL se retrouve face à des salles pleines de vide.