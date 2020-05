Le sable, en voie de disparition (Le Dessous des cartes)

Enquête au cœur d’un business complexe et lourd de conséquences environnementales. Matière première la plus utilisée au monde après l’eau, le sable est partout : dans les déserts, les mers et les rivières. Pourtant, on en manque de plus en plus. Avec des gros plans sur le Cap-Vert, Singapour, le Vietnam, l’Inde ou la Bretagne, “Le Dessous des cartes” fait le tour d’une problématique aux multiples enjeux : économiques, écologiques, géopolitiques et même criminels…