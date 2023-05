Catholicisme : cosmopolite ou enraciné ? Avec Laurent Dandrieu (ENTRETIEN)

Rédacteur en chef culture à VA, critique cinéma et spécialiste de l’Eglise, Laurent Dandrieu signe “Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné”. Un essai qui remet le chrétien au centre du village. Laurent Dandrieu démontre, à l’appui de la doctrine de l’Église et d’auteurs chrétiens, que l’universalisme catholique est aujourd’hui largement dévoyé en un cosmopolitisme qui voudrait voir le genre humain unifié et les peuple mélangées tout en culpabilisant celle qui s’accrocherait à leur identité.