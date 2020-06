Elin Krantz était une suédoise de 27 ans très engagée en faveur de l'#immigration et du "multiculturalisme". Elle a même joué dans ce clip provocateur, "mix it up".

Pourtant, elle a été sauvagement violée, assassinée et démembrée par un #migrant somalien. https://t.co/J2tOXG0Vty pic.twitter.com/ayjcdzgGlw

— Napoléon (@tprincedelamour) June 9, 2020