L’implosion des États-Unis est-elle possible ? (Yves-Marie Adeline)

Olivier Pichon et Pierre Bergerault reçoivent Yves-Marie Adeline pour un article paru dans “Lectures Françaises” n° 766 : “L’implosion de l’Amérique’. Après avoir parcouru toutes les formes de gouvernement possibles, il apparaît que la nation est la forme politique qui s’inscrit dans la durée. Une brève histoire de l’Amérique montre que la fédération des Etats-Unis manque singulièrement de substrat historique à la différence des pays d’Europe, de la Chine ou de la Russie. Bâtie sur le rêve américain et l’idéologie démocratique, elle est en réalité une oligarchie ploutocratique. La récente élection de Joe Biden a signifié la victoire de l’Etat profond contre Trump, la dérive à gauche du parti démocrate et une nouveauté : une curieuse orientation socialiste. Désormais, deux moitiés du pays ne veulent plus vivre ensemble et cela représente un risque potentiel, moins de guerre civile que d’explosion du régime. Les conséquences géopolitiques sont considérables eu égard à la puissance militaire et maritime des Etats-Unis. Dans cette affaire, la France, puissance à la fois terrestre et maritime, est partagée mais condamnée à la vassalité américaine. Pour conclure, Yves-Marie Adeline cite Freud : “L’Amérique est gigantesque, il est vrai, mais c’est une gigantesque erreur” :

Source : TV Libertés