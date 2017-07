Pologne : le PiS (conservateurs), un caillou dans la chaussure de l’UE

En Pologne, Jaroslaw Kaczynski, le chef de Droit et Justice (PiS), joue les francs-tireurs. Son parti, très influent sur le gouvernement, s’affranchit de plus en plus des exigences de l’Union européenne et met au pas la gauche en l’excluant des médias publics, de la justice ou encore des politiques environnementale et migratoire. Un reportage orienté de France 24 où l’on apprend que grâce à la politique familiale des conservateurs, le pays connaît un véritable baby-boom :