MASSACRER UN CHAUFFEUR DE BUS N’EST QU’UNE INCIVILITE.

Ce nouveau gouvernement Macron fait fort dans certaines déclarations de ses membres. Le nouveau ministre des Transports n’a rien trouvé de mieux de répondre à une question de Romain Desarbres sur Cnews sur le massacre d’un chauffeur de bus de Bayonne « que les incivilités sont quotidiennes malheureusement dans les transports aujourd’hui ».



Il n’avait sans doute ni voulu se mêler aux 6000 participants de la marche blanche de mercredi soir, ni même pu écouter la vidéo de Véronique, l’épouse effondrée de Philippe qui raconte avoir promis à son mari en état de mort cérébrale « de le venger en souhaitant que la justice donnera des peines exemplaires aux inhumains qui se sont acharnés sur lui, qui l’ont massacré ». Des inhumains actuellement mise en examen et écroués qui se prénomment : Mohamed C., Mohamed A., Moussa B. et Selim Z. Quatre individus que certains journalistes ont osé décrire comme des français marginaux.



Philippe sera mort pour avoir voulu contrôler le ticket d’un de ces marginaux et demander à ce qu’il porte un masque…



Incivilités à Castres, sans doute, où 5 agresseurs, selon fdesouche, ont braqué un pistolet sur la tempe d’une adolescente de 13 ans qu’ils ont violée. Incivilités aussi sans doute que celle commises par un « jeune homme très connu des services de police » et qui a heurté à 150km/h Mélanie, un gendarme chargé d’un contrôle routier. Incivilités aussi que celle subies par Thomas, 23 ans, assassiné de 8 coups de couteau par un « marginal ».



Djebbari a raison, des incivilités comme telles, il s’en commet tous les jours, des dizaines à travers la France désormais occupée. Elles finissent dans la sinistre rubrique des faits divers de nos quotidiens régionaux, et bien rarement sur nos chaînes et radio.



Et je crains fort qu’avec un Gérald-Moussa Daramanin, si fier de son second prénom, à la Place Beauveau, et l’avocat Dupond-Moretti place Vendôme, nos espoirs de retrouver la paix dans le pays ne sont pas prêts d’être exaucés.



Floris de Bonneville