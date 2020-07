Les chiffres sont fous et donnent le tournis : 220% de hausse pour le cours de l’action Tesla depuis le début de l’année, +500% en 1 an et +8000% en 10 ans. Une ascension surréaliste et non justifiée économiquement ? Le point de vue de Philippe Bechade, rédacteur en chef de “La Bourse au Quotidien” :

Source : Ecorama du 9 juillet 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com