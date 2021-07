Rafik Smati, chef d’entreprise et président d’Objectif France, nous parle de la situation économique créée par le COVID, de la crise de la dette, de la médiocrité de l’administration Macron, qui tranche avec l’immense potentiel économique de la France. Il évoque aussi son engagement dans la vie politique, et son parcours, de sa naissance à Alger à son combat pour que le pays qui l’a accueilli renoue avec sa grandeur et son ambition :